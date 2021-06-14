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Генсек ОБСЕ пишет о своем визите в Грузию в соцсети


14.06.2021   10:41


Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид находится в Тбилиси. О своем визите в Грузию Хельга Мария Шмид пишет в социальной сети «Твиттер».

По ее словам, она с нетерпением ждет встречи с официальными лицами, парламентариями и гражданским обществом. Генеральный секретарь ОБСЕ также говорит, что хочет увидеть бедственное положение людей, пострадавших в результате конфликта.

«Я только что приехала в Тбилиси. Я с нетерпением жду встречи с официальными лицами, парламентариями и гражданским обществом, и я хочу своими глазами увидеть бедственное положение людей, пострадавших в результате конфликта. ОБСЕ продолжает поддерживать такие усилия и активно участвует в рамках международных дискуссий в Женеве», — заявила Хельга Мария Шмид.

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