

Экс-президент Эстонии: США недовольны обстановкой в Грузии, они отвернутся от вас

14.06.2021 10:42

СОВА



Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уверен, что США уделяют Грузии меньше внимания, потому что они недовольны обстановкой в стране. Об этом во время обсуждения предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Путина, Ильвес сказал в эфире Voice of Ameriсa.



По словам политика, Вашингтон не станет наказывать Грузию, впрочем, вероятно, отвернется от нее на некоторое время.



«Я думаю, что правительству США не нравится ситуация в Грузии, и это означает, что в результате вы будете получать меньше внимания. США и ЕС не скажут, мол сейчас мы накажем Грузию. Они попросту вас спишут, отвернутся и вам самим нужно будет понять почему вы обделены вниманием США, возможно это связано с тем, как вы управляете страной», — сказал политик.



Напомним, встреча президентов США и России намечена на 16 июня. В повестке дня вопрос Беларуси, Грузия не указана в качестве темы обсуждения. На вопрос журналистов о причинах тому, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили не ответил.



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