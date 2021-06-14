

Самадашвили: Очень важно, чтобы на саммите НАТО была зафиксирована перспектива будущей интеграции Грузии

14.06.2021 12:39





По заявлению члена фракции «Лело – партнерства для Грузии» Саломе Самадашвили, важно, чтобы на саммите НАТО была зафиксирована перспектива будущей интеграции Грузии, перспектива вступления в НАТО.



Как заявила Самадашвили журналистам, несмотря на то, что Грузия не участвует в саммите НАТО, она надеется, что в отношении Грузии будут озвучены позитивные посылы.



«Жаль, что мы не участвуем в саммите НАТО, однако, вы знаете, что в результате проведенных многих бесед и дипломатических усилий, в том числе и тех, что были на протяжении прошедших недель у оппозиции, к нам приезжал ряд делегаций как из Прибалтики, так и США. Со всеми этими делегациями мы говорили о том, что очень важно, чтобы на саммите НАТО была зафиксирована перспектива будущей интеграции Грузии, перспектива вступления в НАТО. Думаю, с этой точки зрения, тот посыл, который был сделан парламентом, так же очень важен. Думаю, что с этого саммита будут позитивные посылы, несмотря на то, что мы не участвуем в нем», - заявила Самадашвили.



Для справки, сегодня в Брюсселе состоится саммит НАТО, одной из тем обсуждения которого будет и Грузия. По заявлению Министерства иностранных дел Грузии, важно, что вопрос Грузии включен в ту часть повестки дня саммита, которая касается поддержки международного порядка, основанного на правилах.



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