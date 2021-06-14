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Генсек ОБСЕ находится в Тбилиси


14.06.2021   12:40


Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид находится в Тбилиси. Она написал о своем визите вы соwсети Twitter.

Генсек отметила, что с нетерпением ждет встречи с официальными лицами, парламентариями и гражданским обществом.

«С нетерпением жду встречи с официальными лицами, парламентариями и представителями гражданского общества, а также воочию увидеть положение людей, затронутых конфликтом. ОБСЕ продолжает поддерживать соответствующие усилия и активно участвует в Женевских международных дискуссиях», - написала Шмид.

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