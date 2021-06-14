

Генсек ОБСЕ находится в Тбилиси

14.06.2021 12:40





Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид находится в Тбилиси. Она написал о своем визите вы соwсети Twitter.



Генсек отметила, что с нетерпением ждет встречи с официальными лицами, парламентариями и гражданским обществом.



«С нетерпением жду встречи с официальными лицами, парламентариями и представителями гражданского общества, а также воочию увидеть положение людей, затронутых конфликтом. ОБСЕ продолжает поддерживать соответствующие усилия и активно участвует в Женевских международных дискуссиях», - написала Шмид.



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