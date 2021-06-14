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Столтенберг: Мы видим агрессивные действия России в Украине и Грузии
14.06.2021 12:40
Мы видим образец агрессии России против своих соседей, Украины и Грузии, а также случаи кибератак и отравлений. Именно это привело к ухудшению отношений, — об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на открытии саммита Североатлантического альянса.
По словам Йенса Столтенберга, отношения между НАТО и Россией находятся на исторически низком уровне, но альянс хочет продолжить диалог с Россией.
По словам генсека НАТО, саммит проходит в решающий момент для Североатлантического союза, и сегодня начнется этап трансатлантических отношений.
По словам Йенса Столтенберга, члены альянса также обсудят отношения с Китаем, которые создают угрозу безопасности НАТО.
Столтенберг также отметил, что сегодня лидеры НАТО одобрят амбициозную повестку дня Североатлантического союза — НАТО 2030, которая направлена на укрепление коллективной обороны и технологий.
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