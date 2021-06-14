

Столтенберг: Мы видим агрессивные действия России в Украине и Грузии

14.06.2021 12:40





Мы видим образец агрессии России против своих соседей, Украины и Грузии, а также случаи кибератак и отравлений. Именно это привело к ухудшению отношений, — об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на открытии саммита Североатлантического альянса.



По словам Йенса Столтенберга, отношения между НАТО и Россией находятся на исторически низком уровне, но альянс хочет продолжить диалог с Россией.



По словам генсека НАТО, саммит проходит в решающий момент для Североатлантического союза, и сегодня начнется этап трансатлантических отношений.



По словам Йенса Столтенберга, члены альянса также обсудят отношения с Китаем, которые создают угрозу безопасности НАТО.



Столтенберг также отметил, что сегодня лидеры НАТО одобрят амбициозную повестку дня Североатлантического союза — НАТО 2030, которая направлена ​​на укрепление коллективной обороны и технологий.



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