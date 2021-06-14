

«Сакстат»: за 5 месяцев 2021 внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 18,2%



СОВА 14.06.2021 12:45



Согласно Национальной службе статистики Грузии («Сакстат»), за первые пять месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Грузии составил 5 019,4 миллиона долларов, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Согласно опубликованным 14 июня предварительным данным, экспорт страны увеличился на 24,4%, а импорт — на 15,7%.



За первые пять месяцев 2021-го отрицательное сальдо торгового баланса составило 38,7% внешнеторгового оборота.



Согласно официальной статистике, с марта внешнеторговый оборот Грузии начал увеличиваться. В январе-феврале 2021 года по сравнению с предыдущим годом снижение составило 12%, а в январе-марте — 0,3%.



В январе-апреле 2021 года внешнеторговый оборот товаров увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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