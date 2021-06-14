

Посол Турции: протест вокруг Намахвани не повлияет на грузино-турецкие отношения

14.06.2021 13:09





Посол Турции в Тбилиси Фатма Джерен Язган считает, что протест, разгоревшийся вокруг строительства в ущелье Риони каскада Намахванской ГЭС не оказывает влияния на отношение турецких инвесторов к рынку Грузии. По ее словам, Анкара подобного не допустит.



«Я не могу сказать, что это оказывает влияние, мы не допустим, чтобы события вокруг Намахванской ГЭС влияли на турецких инвесторов. Это не только турецкая инвестиция, это инвестиция в общих рамках энергосектора, что напрямую связано с энергобезопасностью Грузии. Так что как бы ни пытались отдельные круги манипулировать проектом ради саботажа турецко-грузинских отношений, думаю, у них это не должно получиться.



Пока обсуждения этого вопроса продолжаются, другие турецкие инвесторы продолжают приезжать в Грузию, говорят с правительством, партнерами, жизнь продолжается, однако очень важно, каким образом разрешится этот конфликт», — заявила посол.



При этом дипломат выразила надежду на то, что турецкие инвестиции в Грузии будут так же защищены, как Тбилиси хотел бы защиты своих инвесторов на территории Турции.



Напомним, строительство ГЭС в ущелье Риони осуществляет турецкая компания ENKA. Перманентный протест вокруг проекта длится с осени 2020-го. 12 июня противники строительства Намахванской ГЭС и власти Грузии согласовали условия начала медиации. Представителей ENKA на переговорах не было.



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