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НАТО будет твердо и четко отвечать на российскую агрессию - генсек
14.06.2021 13:09
НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал для противодействия российской агрессии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью CNBC.
"Мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге.
"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - сказал генсек.
По словам Столтенберга, после многих лет сокращения оборонных бюджетов все страны НАТО теперь вкладывают в оборону больше.
"Мы не собираемся отзеркаливать то, что делает Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, предложив широкую комбинацию различных инструментов, как мы продемонстрировали за последние годы", - сказал он.
В понедельник в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором лидеры обсудят стратегию до 2030 года.
Видео заявления генсека с тезисными украинскими субтитрами смотрите на канале ЕвроПравды.
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