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Талаквадзе: Важно, что стратегические партнеры увидели в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы


14.06.2021   13:10


Важно, что стратегические партнеры увидели именно в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы, - об этом пишет в соцсети вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

По его же словам, правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили исполнило историческую роль в содействии миру и безопасности в регионе.

«Готовность Грузии вместе с Азербайджаном и Арменией в обеспечении мира и безопасности в регионе должным образом оценена Западом. Важно, что стратегические партнеры увидели именно в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы», - заявляет Талаквадзе.

Для справки, Армения передала Азербайджану карту заминированных территорий в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку, при подключении Грузии, передал Еревану 15 задержанных армянских граждан.

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