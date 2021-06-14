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Талаквадзе: Важно, что стратегические партнеры увидели в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы
14.06.2021 13:10
Важно, что стратегические партнеры увидели именно в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы, - об этом пишет в соцсети вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
По его же словам, правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили исполнило историческую роль в содействии миру и безопасности в регионе.
«Готовность Грузии вместе с Азербайджаном и Арменией в обеспечении мира и безопасности в регионе должным образом оценена Западом. Важно, что стратегические партнеры увидели именно в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы», - заявляет Талаквадзе.
Для справки, Армения передала Азербайджану карту заминированных территорий в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку, при подключении Грузии, передал Еревану 15 задержанных армянских граждан.
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