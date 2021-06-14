

Талаквадзе: Важно, что стратегические партнеры увидели в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы

14.06.2021 13:10





Важно, что стратегические партнеры увидели именно в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы, - об этом пишет в соцсети вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По его же словам, правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили исполнило историческую роль в содействии миру и безопасности в регионе.



«Готовность Грузии вместе с Азербайджаном и Арменией в обеспечении мира и безопасности в регионе должным образом оценена Западом. Важно, что стратегические партнеры увидели именно в Грузии и ее властях медиатора в улаживании этой сложной армяно-азербайджанской проблемы», - заявляет Талаквадзе.



Для справки, Армения передала Азербайджану карту заминированных территорий в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку, при подключении Грузии, передал Еревану 15 задержанных армянских граждан.



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