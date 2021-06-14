

Залкалиани: Вопрос Грузии включен в повестку саммита НАТО

14.06.2021 15:52





Вопрос Грузии включен в повестку саммита НАТО, что еще раз свидетельствует о том, что партнеры рассматривают Грузию как страну с общими ценностями, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил выступая на саммите НАТО в Брюсселе.



По его словам, недавние визиты на высоком уровне были использованы для отражения прогресса Грузии в декларации НАТО.



«Важно, что в результате заключительной интенсивной работы со всеми нашими партнерами, недавние визиты на высоком уровне, премьер-министра, мои визиты по отдельности, а также визиты в Тбилиси в основном использовались нами для того, чтобы наша тематика, прогресс Грузии, были отражены в декларации саммита НАТО на должном уровне», — заявил Давид Залкалиани.



По его словам, у него уже есть предварительная информация о том, что в тексте декларации по Грузии есть очень четкие послания.



«У меня есть предварительная информация, что буквально через несколько часов вы увидите текст, что текст очень хороший, в тексте отражается прогресс, достигнутый страной в плане интеграции с НАТО. Рассчитываю, что решение саммита в Бухаресте о том, что Грузия обязательно должна стать членом НАТО, повторится. Пойдет речь об оккупации и о том, что Российская Федерация должна выполнять свои международные обязательства. В отношении Российской Федерации будут очень четкие послания. Конечно, будет важно подчеркнуть, что у Грузии есть все практические инструменты для членства в НАТО, и я думаю, что большое внимание будет уделяться контексту безопасности Черного моря. Другими словами, все основные приоритеты, связанные с нашим членством, будут отражены в декларации саммита», — заявил Давид Залкалиани.





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