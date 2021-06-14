

Посол Турции о «НамахванГЭС»

14.06.2021 16:06





Ясно одно – Грузии нужна электроэнергия и нужен этот проект, - заявляет посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») по поводу строительства «НамахванГЭС».



Как поясняет турецкий посол, они понимают, что кто-то не хочет, чтобы в Грузии строились электростанции.



«Нон-стопом» происходит манипулирование Аджарией в контексте Карсского договора. Эти манипуляторы теперь уже взяли на прицел турецкую фирму, которая строит ГЭС и уже тут начали процессы», - заявляет посол.



На вопрос, кто или какая страна может стоять за этим, Фатма Джерен Язган отвечает, что «мы должны над этим работать и узнать».



«Предположительно, хвосты этой силы есть и в Грузии и за рубежом. Когда Турция начинает говорить о вступлении Грузии в НАТО, ЕС, этот прессинг сразу же увеличивается… Для того, чтобы упомянуть о России у меня на руках ничего нет. Враги грузино-турецкого сотрудничества могут быть не только в России, а и в Европе и других странах, которые не желают хороших отношений между нашими странами. Однако ясно одно - Грузии нужна электроэнергия и нужен этот проект. Старания инвестора не должны теряться», - заявляет Фатма Джерен Язган.



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