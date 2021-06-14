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Экс-премьер Грузии Гиорги Гахария открыл в Батуми офис своей партии
14.06.2021 16:30
Экс-премьер-министр Гиорги Гахария открыл в Батуми офис своей партии «Для Грузии» и представил членов местной партийной организации.
Бывший сотрудник мэрии Батуми, Иракли Тавдгиридзе возглавит батумский офис партии, бывший член «Мечты» Батумского горсовета, Ираклий Микеладзе, покинувший «Мечту» в 2019 году, возглавит Аджарское отделение партии.
«Любой вопрос, как касательно как Батуми, так и Аджарии, будет решаться коллегиально. Правление будет работать ежедневно, и ни в коем случае не будет индивидуальных решений. Хочу заверить вас, что (партия) «Для Грузии» будет первой политической силой и партией, внутренние демократические процессы и процедуры демократизации которой будут на высшем уровне. Для нас очень важно вовлечь каждого гражданина. Это не просто слова, и это увидят все », — сказал Гахария.
По его словам, партия «Для Грузии» разработает отдельные программы развития для областных городов, а на выборах в местное самоуправление в каждом городе будут организованы публичные рассмотрения вопросов.
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