

Залкалиани: Это беспрецедентное событие и большая победа нашей страны

14.06.2021 16:33





Наше посредничество, которое было так актуально на Южном Кавказе в последние дни, и актуализация нашей роли, что удалось премьер-министру за последний месяц, нацелены именно на то, чтобы Грузия приобрела одну из приоритетных функций в вопросах международной, глобальной безопасности в свете новой геополитической ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге в правительственной администрации.



Он отметил, что попытки медиации были предприняты 2-3 месяца назад, а в последний месяц посредничество перешло в активную фазу, когда премьер-министр находился с визитом в Азербайджане, Армении и Турции.



«Вы знаете, что международное сообщество незамедлительно реагирует на горячие точки.



Нам нужно много усилий, чтобы вопрос о Грузии оставался в повестке дня международного сообщества, и мы используем разные методы и тактики. Одна из важных вещей в этих международных отношениях - показать крупным игрокам в регионе нашу значимость.



По своему опыту говорю, я на дипломатической службе 30 лет, и с первых дней независимости Грузии всегда власти пытались сыграть роль посредника и наделить нас миротворческой функцией в регионе. Были попытки, но конкретного результата не было, и данный результат был достигнут впервые. Это победа страны.





Сейчас некорректно говорить, что Грузия не стоит на международной повестке дня и в контексте глобальной безопасности и что о Грузии не говорят. Факты свидетельствуют о другом», - сказал министр иностранных дел.



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