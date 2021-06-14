

Тбилисская транспортная компания пояснила причину остановки метро

14.06.2021 16:33





Из-за срыва в подаче электроэнергии Сабурталинская линия тбилисского метрополитена временно с 14:00 не могла обслуживать пассажиров. Об этом корреспонденту Report.ge сообщили в Тбилисской транспортной компании.



С 14:35 из-за падения напряжения на первой линии метро работа была приостановлена, и поезда ходили от «Театра Ахметели» до станции метро «Дидубе». Тем не менее, из-за задержек ни один поезд не остановился в туннеле, и все пассажиры благополучно покинули станции метро.



На данный момент подача электроэнергии восстановлена, и обе линии метро работают без перебоев. Все станции тбилисского метро открылись с 15:00.



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