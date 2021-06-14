

Путин цинично утверждает, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов

14.06.2021 17:15





Россия не занимается убийствами политических оппонентов, это относится и к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были показаны в понедельник.



"У нас нет такого обычая - кого-либо убивать", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального подчеркнув, что "такие решения в нашей стране президентом не принимаются".



Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Sharite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Это подтвердило и международное журналистское расследование. Более того, по итогам этого расследования были названы все участники спецоперации по отравлению Навального и установлено, что ими же были предприняты отравления других известных антипутинских деятелей, в том числе Дмитрия Быкова.



Напомним, что в России за последние годы был убит лидер оппозиции Борис Немцов, не удалась попытка отравления другого лидера оппозиции Алексея Навального. Число убитых правозащитников и журналистов не счесть. На этом фоне заявление Путина выглядит как насмешка над всем цивилизованным миром.



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