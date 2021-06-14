

Борис Джонсон не стал называть Путина убийцей, но отметил, что тот «творил неприемлемые вещи»

14.06.2021 17:26





Во время саммита G7 британский премьер-министр Борис Джонсон ответил на вопрос журналистов о том, согласен он или нет с позицией главы Белого дома Джо Байдена, признавшим, что российский лидер Владимир Путин является убийцей.



Однако напрямую с мнение Байдена Джонсон не стал соглашаться, высказав свое мнение несколько уклончиво.



В частности, Джонсон отметил, что Путин «творил неприемлемые вещи», а также выразил уверенность, что операция по отравлению Сергея и Юлии Скрипаль “новичком” в английском Солсбери санкционировано лично российским президентом.



Как напомнил премьер-министр, в результате приказа Путина пострадали не только Скрипали, но и невинный гражданин Британии.



Также Джонсон обратил внимание и на ситуацию с отбывающим тюремное заключение оппозиционером Алексеем Навальным.



"Вы видите, как он обращается со своим главным оппонентом, Алексеем Навальным", – заявил Джонсон, подчеркнув, что политика в тюрьме сейчас “фактически пытают”.



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