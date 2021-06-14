

Георгий Гахария основал региональную организацию партии в Батуми

14.06.2021 17:36





«Мы сделали первый шаг с точки зрения создания региональных организаций партии», — заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Вместе с тем, по его словам, помимо открытия офиса, сегодня состоялось первое собрание членов политсовета партии.



«Я уверен, что дальнейшие успехи нашей страны будут определяться успехами Тбилиси, Батуми и других городов, поэтому мы пошли на этот шаг абсолютно осознанно. Сегодня состоялось первое заседание политсовета. Мы обсудили принципиальные направления, которые уже обозначили в нашей программе. Программа включает социально-экономическое развитие страны, права человека и дальнейшее развитие демократии, безопасность, главной целью которой является деоккупация и «де-бордеризация» страны. У нас есть платформы по всем направлениям, в создании которых участвуют разные специалисты. Это важный день. Считайте, что мы сделали первый шаг с точки зрения создания региональных партийных организаций. Батумскую организацию возглавит Ираклий Тавдгиридзе, а Ираклий Микеладзе — аджарскую», — заявил Георгий Гахария.



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