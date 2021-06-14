

Изменения в регламенте парламента Грузии: арестовать депутата станет сложнее

14.06.2021 18:12





По инициативе правящей партии «Грузинская мечта» в регламент парламента планируется внести изменения – увеличивается число голосов, необходимых для получения согласия парламента Грузии на арест или задержание члена законодательного органа Грузии, а также для лишения депутатских полномочий.



Как отмечено в законодательной инициативе, согласие парламента на арест или задержание члена парламента, обыск его жилья или места работы, автомобиля или личный обыск считается принятым, если его поддержит 3\5 от полного состава законодательного органа.



Также постановление парламента о приостановления полномочий для задержанного или арестованного члена парламента считается принятым, если его поддержит 3\5 от полного состава законодательного органа.



Согласно действующему регламенту, для этой процедуры необходима поддержка 76 депутатов. После внесения поправок, для получения согласия нужна будет поддержка 90 членов парламента из 150.



Фракция требует рассмотреть поправки в ускоренном порядке. Причиной подготовки законодательных изменений называет компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное 19 апреля между правящей партией и оппозицией.



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