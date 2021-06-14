

Гарибашвили: Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО

14.06.2021 18:40





«Становится очевидным, что сложная сущность современной гибридной войны требует совместных усилий и поддержки наших партнеров. В этом контексте важно, чтобы саммит НАТО в 2021 году сосредоточил внимание на повестке дня саммита 2030 года, который станет основой для новой стратегической концепции альянса», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время обращения на форуме в Брюсселе, где он принимает участие вместе с мировыми лидерами.



По словам главы правительства, такие вопросы, как модернизация возможностей, укрепление коллективной обороны за счет повышения готовности, разработка целей устойчивого развития в рамках всего альянса и поддержка устойчивости партнеров, являются ключевыми вопросами в документах саммита Североатлантического альянса 2030 года.



«Мы также приветствуем возобновление политики открытых дверей Североатлантического альянса, как одну из основных рекомендаций документа и надеемся, что эта политика сохранит свою эффективность в ближайшие годы. На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО в этом направлении. Эта повестка дня еще более актуальна для Грузии-аспиранта, поскольку мы готовимся к членству в НАТО. Чем более устойчивым будет каждый из партнеров-единомышленников и членов, тем сильнее будет Североатлантический альянс. Это единственный путь выиграть борьбу за системы ценностей миролюбивых наций», — заявил Ираклий Гарибашвили.





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