

США и страны Балтии договорились усиливать ответ России и Китаю - Белый дом

14.06.2021 19:22





Президент США Джо Байден договорился с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы укреплять взаимодействие и партнерство, в том числе в рамках НАТО, на фоне вызовов со стороны России и Китая.



Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома по итогам встречи четырех лидеров в рамках саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Укринформ.



«Президент (Байден - ред.) подчеркнул решительную поддержку со стороны США безопасности Эстонии, Латвии и Литвы, а также региона Балтии в целом», - отметили в администрации американского президента.



Кроме того, сообщается, что лидеры «взяли на себя обязательства в дальнейшем укреплять политическое, военное и экономическое партнерство, включая совместные усилия в рамках НАТО, с целью ответа на вызовы, которые поступают от России и Китая».



Как сообщал Укринформ, президент США Джо Байден находится в своем первом европейском турне, во время которого он принял участие на прошлой неделе в саммите G7 в Великобритании и присоединился в понедельник к саммиту НАТО в Брюсселе. Кроме того, во вторник Байден встретится с европейскими лидерами на саммите США-ЕС, а в среду проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.



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