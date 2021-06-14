

Власти Беларуси привели Протасевича на брифинг - иностранные журналисты вышли из зала

14.06.2021 19:23





Задержанный белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич 14 июня принял участие в брифинге Министерства иностранных дел Беларуси.



Как сообщает Радио Свобода, журналиста привели в помещение, где проводится брифинг, в последнюю минуту.



Отвечая на вопрос, Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его в заключении бил лично Александр Лукашенко.



Он также отрицал, что подвергался пыткам, заявил, что у него нет жалоб на самочувствие, и попросил журналистов «не распространять слухи».



Отмечается, что журналист назвал «настоящими заложниками» ситуации свою девушку Софию Сапегу, которую задержали вместе с ним, и своих родителей, которые находятся в Польше.



Одна из журналисток публично заявила, что не верит тому, что Протасевич говорит искренне, и посочувствовала ему.



Участие в брифинге приняли представители МИД, руководители Департамента авиации Министерства транспорта и связи, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета.



При этом представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что ряд решений западных партнеров базируется на «непроверенной и ложной информации». Со временем из зала начали выходить некоторые дипломаты.

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Также помещение покинули иностранные журналисты. В частности, корреспонденты BBC Джона Фишер и Абдужалил Абдурасулов подчеркнули, что не будут участвовать в брифинге, где Протасевич «явно находится под давлением».



23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске под предлогом вероятности совершения теракта.



После посадки лайнера были задержаны его пассажиры - редактор занесенного в Беларуси в список экстремистских Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.



Спустя некоторое время спецслужбы Беларуси обнародовали видео с «признанием» Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток.



Европейский совет после этого инцидента решил применить дополнительные индивидуальные санкции против лиц и учреждений в Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.



Всем авиаперевозчикам ЕС рекомендуется избегать полетов над Беларусью, самолетам белорусских авиакомпаний запрещен доступ в европейские аэропорты.



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