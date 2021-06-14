

Лукашенко готовится к большой войне

14.06.2021 19:26





Александр Лукашенко заявил, что граждан Беларуси необходимо обучить навыкам обращения со стрелковым оружием. Об этом сообщает БелТА.



«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — предупредил Лукашенко и добавил, что в связи с этим необходимо обучать население навыкам обращения со стрелковым оружием.



Президент полагает, что обучать следует в первую очередь тех, кто не проходит подготовку в вооруженных силах страны. Так, он призвал начать со студентов, чтобы тем «не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя».



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