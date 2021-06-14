

НАТО призывает Россию отозвать признание оккупированных регионов Грузии

14.06.2021 19:56





В итоговом документе, опубликованном после саммита НАТО в Брюсселе, выражается поддержка территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы.



Вместе с тем, в документе призывают Россию отозвать признание регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, и выполнить соглашение о прекращении огня.



«Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии, Украины и Молдовы в международно признанных границах. В соответствии с международными обязательствами, мы призываем Россию вывести войска, которые дислоцированы во всех трех странах без их разрешения.



Призываем Россию отозвать признание регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, выполнить соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве ЕС в 2008 году, положить конец милитаризации этих регионов и силовые попытки отделить эти регионы от остальной Грузии. Мы также призываем Россию прекратить нарушения прав человека, незаконные задержания и притеснения граждан Грузии. Мы еще раз подтверждаем нашу решительную поддержку Женевских международных дискуссий», — говорится в коммюнике НАТО.





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