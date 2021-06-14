

Украина готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

14.06.2021 19:59





Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран Европейского союза". Об этом он сказал в интервью Reuters, AP и AFP, сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того, что у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей", – сказал Зеленский.



По его мнению, западные партнеры "по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами" в вопросе поддержки Украины. Несмотря на это, Зеленский говорит, что за последний год их позиция по поддержке Украины "стала крепче".



Зеленский считает, что западные партнеры должны понять, что поддержка Украины – "это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран".



Война на Донбассе – это "война в Европе, на которой умирают за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС", говорит президент.



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