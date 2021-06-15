

Премьер-министр Грузии поздравил с избранием нового премьер-министра Израиля

15.06.2021 00:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Нафтали Беннета с избранием на пост главы правительства Израиля.



В воскресенье парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства. Новым премьером стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет.



В ближайшие два года кабмином будет руководить 49-летний Беннет, после этого, согласно коалиционным договоренностям, его сменит лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.



Беннет сменил на посту лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, который руководил правительством более 12 лет.



«Я желаю удачи премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, c нетерпением жду тесного сотрудничества для дальнейшего развития и углубления нашего прочного партнерства», — написал премьер-министр Грузии в социальной сети Twitter.



Гарибашвили подчеркнул, что Грузию и Израиль связывает 26 веков особой дружбы и общего культурного наследия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





