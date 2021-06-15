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Владыка Якоб о Ниноцминдском пансионе


15.06.2021   10:27


Мы разберемся и изменим то, что необходимо изменить, - заявил журналистам руководитель детского пансиона в Ниноцминда, епископ Бодбийский, владыка Якоб, говоря о пансионе.

По его словам, он никогда раньше не встречался с детьми, находящимся в Ниноцминдском пансионе.

Что касается владыки Спиридона, который до сих пор руководил детским пансионом, но вчера принял решение уйти из руководства, как добавил владыка Якоб: «Владыка Спиридон всегда может прийти, у него такая заслуга, кто для него закроет это место?»

На вопрос, кто опоздал с реагированием на ситуацию в пансионе, по словам владыки Якоба: «И Народный защитник, и все организации, которые знали».

Для справки, пансионом в Ниноцминда будет руководить епископ Бодбийский, владыка Якоб (Якобишвили). Как он сообщил журналистам, владыка Спиридон решил по собственному желанию вернуться в епархию. Что касается детского пансиона, то на данный момент там остаются 23 ребенка, которые находятся под наблюдением социальных работников.



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