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Власти Грузии разрабатывают поощрительный пакет для дважды вакцинированных


15.06.2021   12:16


По заявлению первого заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, рассматриваются поощрительные мероприятия и разрабатывается пакет, которые государство может предложить полностью вакцинированному населению.


По информации Габуния, в этом плане также важна корпоративная ответственность, чтобы компании поощряли сотрудников к участию в программе вакцинации.

«Важны также корпоративная ответственность и поощрение сотрудников к участию в программе вакцинации. Мы также рассматриваем модифицирование режима обязательного тестирования, то есть, режим обязательного тестирования будет поэтапно замещен процессом вакцинации и вакцинированному лицу больше не нужно будет участвовать в обязательном тестировании. Разумеется, рассматриваются также возможности сотрудничества с бизнесом, задействование пакета определенных скидок для тех, у кого будет такой т.н. зеленый пропуск. Также ведутся работы по расширению информационной системы. В последнее время информационная система имела некоторые логистические недостатки и поэтому группа нескольких ведомств активно работает над тем, чтобы в условиях возросшей нагрузки такие проблемы не возникали», - заявила Тамар Габуния.

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