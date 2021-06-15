

Каха Каладзе: Я не собираюсь довольствоваться достигнутым

15.06.2021 12:20





За последние годы в столице осуществлено много важных проектов и обстановка радикально изменилась, - об этом завил мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляя общественности отчет об осуществленных проектах в направлении политики инфраструктурного развития столицы.



По его словам, еще много нужно работать для того, чтобы в масштабе Тбилиси инфраструктурное направление было полностью упорядочено.



Как отметил мэр Тбилиси, в последние годы канула в прошлое та порочная практика, когда инфраструктурные проекты осуществлялись фасадно.



«Мы разработали осмысленную, приноровленную к Тбилиси и интересам тбилисцев политику, которая в последующие годы обеспечит верное развитие города. Разумеется, я не собираюсь довольствоваться достигнутым. Наоборот, с удвоенными энергией и усилиями продолжу развивать наш город и делать дело», - завил мэр Тбилиси.



По словам Каладзе, в последующие годы все будет сделано для того, чтобы в столице все проекты были выполнены достойно и скрупулезно.



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