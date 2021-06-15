

Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ

15.06.2021 13:35





Верховная рада Украины на заседании во вторник одобрила закон о выходе страны из соглашений СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей, такое решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.



Кабинет министров Украины в декабре 2020 года одобрил соответствующий законопроект, после принятия Радой закон должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.



"Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве", - говорится в тексте закона.



В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС Киев взял на себя обязательства обеспечить высокий уровень защиты прав потребителей и достичь приближения системы защиты прав украинских потребителей к системе ЕС с учетом лучших практик.



Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.



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