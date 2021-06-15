

Национальные экзамены в условиях пандемии - регуляции

15.06.2021 14:08





«Экзаменационный процесс 2021 года будет проводиться в полном соответствии с рекомендациями Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии», — заявила замминистра образования и науки Нуну Мицкевич на брифинге в министерстве.



По словам Нуну Мицкевич, экзаменационный процесс начнется 1 июля, к которому организационная экзаменационная группа интенсивно готовилась в течение года.



«Существующие рекомендации были пересмотрены в соответствии с действующими в стране регуляциями по превенции Covid-19, а на основе положительного опыта прошлого года были разработаны новые подходы», — заявила Мицкевич.



Вместе с тем, как отметила Нуну Мицкевич, главным нововведением будет то, что из экзаменационного процесса не будут исключены аппликанты, у которых во время сдачи экзаменов подтвердится коронавирус.



Со своей стороны, руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе на брифинге пояснила, что экзаменуемые должны руководствоваться рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний и Службы инспекции труда:



«Максимально соблюдать социальную дистанцию; постоянно носить маску, как во время регистрации на экзамены, так и во время экзаменов; обрабатывать руки дезинфицирующим раствором», — заявила Горгодзе.





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