

Гамкрелидзе: Лица, перенесшие ковид, смогут получить вакцину менее чем через 4 месяца

15.06.2021 14:09





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, лица, перенесшие ковид, смогут получить вакцину менее чем через 4 месяца.



Как отметил Гамкрелидзе, сократить период для вакцинации лиц, перенесших коронавирус, планируется в июле, когда в стране будет достаточное количество вакцин. Однако Амиран Гамкрелидзе не конкретизирует, через сколько месяцев или недель данные лица смогут получить вакцину.



«У многих стран 1-3 месяца, где-то 2 недели. Мы пересмотрим это на основе наилучшей практики и опыта, и, наверное, в июле будет сокращено», - сказал Гамкрелидзе.



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