

Литва заявляет о рекордном потоке беженцев из Белоруссии

15.06.2021 14:21





С начала 2021 года на границе с Литвой были задержаны 387 человек, которые пытались нелегально покинуть Беларусь. Это число почти в пять раз превышает показатели 2020 года, сообщается в Telegram-канале Tut.by.



Служба государственной охраны границы Литвы отметила, что в 2018 году пограничниками были задержаны 104 иностранца, в 2019 году задержали 46, а в прошлом году — 81. При этом меньше чем за шесть месяцев 2021 года уже зафиксировано 387 человек, что является рекордным показателем.



«По предварительным данным, подавляющее большинство из них не имеют документов. Среди задержанных — женщины, мужчины, несовершеннолетние и совершеннолетние всех возрастов. Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве», — рассказали в ведомстве.



Ситуацию на границе литовская сторона называет сложной, так как огромное количество людей скопилось на контрольно-пропускных пунктах (КПП). Наряды охраны пришлось увеличить в несколько раз из-за того, что на некоторых участках не установлены камеры наблюдения.



«Ситуация с белорусскими коллегами на данный момент очень сложная. Они не идут на обмен информацией о нелегальной контрабанде и миграции», — заявил заместитель главы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис.



В начале июня Служба охраны государственной границы Литвы сообщала, что на границе с Белоруссией задержаны 72 нелегальных мигранта. По предварительным данным, это граждане Ирака, Сирии, Беларуси и России.



В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.



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