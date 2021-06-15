

В России признали провал программы развития Северного Кавказа

15.06.2021 15:12





Программа развития Северного Кавказа не дала ощутимых результатов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.



Он отметил, что нынешние механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. В том числе из-за такого провала власти оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление. «На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек», — подчеркнул премьер.



Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП (валового регионального продукта) на душу населения и инвестиций в основной капитал, сказал Мишустин. Кроме того, уровень безработицы, например, более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по стране. Премьер призвал обсудить новые механизмы поддержки инвесторов.



Правительство России ранее продлило госпрограмму развития Северного Кавказа на пять лет, теперь она должна завершиться не в 2025 году, а в 2030-м. Вложить в регион в эти сроки предполагается еще 196 миллиардов рублей.



Институты развития Северного Кавказа за время работы с 2014 года получили из бюджета около 73 миллиардов рублей, но остались убыточными и даже не приблизились к достижению поставленных целей и задач. К такому выводу пришла Счетная палата.



Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым богатым губернатором России. В 2020 году он заработал 381,1 миллиона рублей.



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