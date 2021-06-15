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Сенатор Джим Риш недоволен отсутствием Грузии и Украины на саммите НАТО
15.06.2021 16:13
Сенатор Джим Риш распространил в «Твиттере» заявление сенатского комитета по международным отношениям, в котором критиковал политику США в отношении России. Одной из причин недовольства он называет отсутствие Грузии и Украины на состоявшемся 14 июня в Брюсселе саммите НАТО.
«Отмена санкций в отношении «Северного потока-2», отсутствие Грузии и Украины в качестве наблюдателей на саммите НАТО, односторонние уступки по крылатым ракетам и ракетам класса «земля-земля», базирующимся в Европе. Путину не нужно вести переговоры, он может просто наблюдать, как США успокаивают самих себя», — написал сенатор США Джим Риш.
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