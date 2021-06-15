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Ковид-инфицированные смогут сдать вступительные экзамены с двухнедельной отсрочкой
15.06.2021 16:14
Экзаменационный процесс 2021 года будет проводиться в полном соответствии с рекомендациями Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. О данной теме на общем брифинге говорили заместитель министра образования и науки Нуну Мицкевич, руководитель Национального центра оценки и экзаменов Софо Горгодзе и заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.
Как отметила Нуну Мицкевич, экзаменационный процесс начнется 1 июля, к нему в течение всего года интенсивно готовилась организационная группа. По ее словам, существующие рекомендации пересмотрены в соответствии с действующими в стране с целью предотвращения сovid-19 регуляциями, и на основе прошлогоднего опыта были разработаны новые подходы.
По словам Нуну Мицкевич, главным нововведением на экзаменах 2021 года будет то, что из экзаменационного процесса не будут исключены те аппликанты, у которых в ходе экзаменов подтвердится коронавирус - лицам, у которых в ходе экзаменационного периода будет выявлен COVID-19, согласно специально составленному расписанию, будет проведен экзамен по соответствующему предмету не ранее, чем через 2 недели. Важно, что будет учтен географический охват.
В свою очередь, Софо Горгодзе пояснила, что экзаменуемые должны руководствоваться рекомендациями Национального центра контроля заболеваний и Службы инспекции труда:
максимально соблюдать социальную дистанцию;
постоянно носить маску, как при регистрации на экзамены, так и в ходе экзаменов;
обрабатывать руки имеющимся на месте дезинфицирующим раствором.
По словам Горгодзе, центр и в этом году организует карантинные пространства для тех экзаменуемых, у кого будет зафиксирована температура 37 °С и выше, но не подтвержден COVID-19.
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