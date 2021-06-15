

Георгий Вашадзе: Общий долг страны превышает 33 миллиарда

15.06.2021 16:31





Я обращаюсь к депутации «Грузинской мечты», без какой-либо политической принадлежности, я готов сесть рядом с кем угодно, чтобы освободить наших детей и внуков от тяжелейшего ярма долга, который вы на них возложили, - об этом заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его информации, общий долг страны превышает 33 миллиарда. Вашадзе выступил с инициативой создать рабочую группу с участием правящей партии, оппозиции и экспертов, которая установит, на что были потрачены взятые деньги, и будет работать над стратегией того, как должен быть сокращен долг страны.



«25 миллиардов из этого долга взяты в условиях «Грузинской мечты», в Грузии не похоже, чтобы что-то было сделано на 25 миллиардов лари, страна превысила критическую грань и очень скоро нас могут занести в «черный список», это означает, что мы не сможем брать в долг, даже если понадобится в критических условиях. В период правления «Грузинской мечты» страна фактически банкрот, и у нас, у каждого гражданина Грузии, накопился долг в 9000 лари, так дальше продолжать невозможно. Чтобы спасти страну, освободиться от этих долгов, мы выступаем с инициативой, чтобы все, кто болеет душой по этому вопросу, кто считает, что брать такие долги незаконно и несправедливо, создадим совместную рабочую группу, без всяких политических пристрастий, сесть вместе и разработать стратегию, как сократить долг, как увеличить экономику, как создать рабочие места, как двигаться вперед. Прежде всего, я обращаюсь к депутации «Грузинской мечты», без какой-либо политической принадлежности, я готов сесть рядом с любым, чтобы освободить наших детей и внуков от ярма этого тяжелейшего долга, которое вы на них возложили.



Предлагаем сесть вместе всем оппозиционным силам, всем экспертам, всем экономистам, любому человеку, любящему родину. Если мы сегодня не спасем страну от банкротства, завтра и послезавтра в стране может быть просто объявлен дефолт. Это означает, что все, что у нас есть, обнулится, наше имущество потеряет ценность, мы потеряем рабочие места, потеряем все в стране», - заявил Вашадзе.



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