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Анна Долидзе предложила свою кандидатуру в качестве единого кандидата в мэры Тбилиси
15.06.2021 16:52
«Предлагаю общественности свою кандидатуру. Страх никогда не сдерживал меня в противостоянии нынешней или бывшей власти, а также крупным корпоративным интересам, в [отстаивании] интересов народа».
Как заявила политик, она уже 15 лет стоит рядом с грузинским народом:
«Думаю, смогу правильно, ответственно и независимо служить только народу на любой ответственной должности. Это подтверждается моей борьбой на выборах мажоритариев от округа Дидубе-Чугурети на парламентских выборах 2020 года. Меня поддержали 18 процентов избирателей, как новую, независимую силу за пределами двухполюсной [политики]. Таков заказ народа».
По ее мнению, с дней восстановления независимости Грузии пост градоначальника занимали те, кого предлагали сильные и влиятельные группы, без учета их компетенции, любви к городу и понимания проблем, которые беспокоят тбилисцев:
«Поэтому и накопилось множество проблем за эти годы. Мы переживаем за город, ставший бетонными джунглями, о «пробках», о нецелесообразной трате бюджетных средств, то есть о наших деньгах, отсутствии в 21 веке канализации, тротуаров, дорог, зеленых пространств или другой инфраструктуры первой необходимости.
Нет времени для недовольства. Ответ один — Тбилиси нужен мэр, который будет примером для всей Грузии. Мэр, который точно знает что нужно народу. Тбилиси нужен мэр для народа», — заключила Долидзе.
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