

Генсек ОБСЕ поблагодарила Грузию за содействие Армении и Азербайджану

15.06.2021 16:56





Генсек ОБСЕ поблагодарила Грузию за содействие Армении и Азербайджану

Генеральный секретарь ОБСЕ поблагодарила правительство Грузии за посредничество между Арменией и Азербайджаном. Об этом Хельга Мария Шмид заявила после встречи с министром иностранных дел Грузии.



Генсек отметила, что цель была достигнута благодаря эффективному сотрудничеству многих сторон.



«Я хочу поблагодарить правительство Грузии за содействие, которое оно оказало своим соседям в восстановлении доверия между Арменией и Азербайджаном. Это был пример необычайного сотрудничества между различными участниками, включая ОБСЕ под руководством Швеции и ЕС. Мы говорили о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе, в котором ОБСЕ будет продолжать очень активно участвовать», - сказала Шмид.



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