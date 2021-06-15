|
|
|
Генсек ОБСЕ поблагодарила Грузию за содействие Армении и Азербайджану
15.06.2021 16:56
Генсек ОБСЕ поблагодарила Грузию за содействие Армении и Азербайджану
Генеральный секретарь ОБСЕ поблагодарила правительство Грузии за посредничество между Арменией и Азербайджаном. Об этом Хельга Мария Шмид заявила после встречи с министром иностранных дел Грузии.
Генсек отметила, что цель была достигнута благодаря эффективному сотрудничеству многих сторон.
«Я хочу поблагодарить правительство Грузии за содействие, которое оно оказало своим соседям в восстановлении доверия между Арменией и Азербайджаном. Это был пример необычайного сотрудничества между различными участниками, включая ОБСЕ под руководством Швеции и ЕС. Мы говорили о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе, в котором ОБСЕ будет продолжать очень активно участвовать», - сказала Шмид.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна