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Brainstats: Грузия занимает 13-е место по IQ населения
15.06.2021 17:00
Brainstats опубликовал список стран, в которых живут люди с самым высоким интеллектом. Список составлен согласно среднему IQ населения.
Самый высокий показатель IQ в мире -108 баллов зафиксирован в Гонконге и Сингапуре.
Грузия занимает 13-е место в списке с 94 баллами наряду с Арменией, Казахстаном, Румынией и Вьетнамом.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
Гонконг (108)
Сингапур (108)
Южная Корея (106)
Китай (105)
Япония (105)
Тайвань (104)
Италия (102)
Швейцария (101)
Монголия (101)
Исландия (101)
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