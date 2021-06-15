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Brainstats: Грузия занимает 13-е место по IQ населения


15.06.2021   17:00


Brainstats опубликовал список стран, в которых живут люди с самым высоким интеллектом. Список составлен согласно среднему IQ населения.

Самый высокий показатель IQ в мире -108 баллов зафиксирован в Гонконге и Сингапуре.

Грузия занимает 13-е место в списке с 94 баллами наряду с Арменией, Казахстаном, Румынией и Вьетнамом.


Первая десятка рейтинга выглядит так:

Гонконг (108)

Сингапур (108)

Южная Корея (106)

Китай (105)

Япония (105)

Тайвань (104)

Италия (102)

Швейцария (101)

Монголия (101)

Исландия (101)

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