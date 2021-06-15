

Brainstats: Грузия занимает 13-е место по IQ населения

15.06.2021 17:00





Brainstats опубликовал список стран, в которых живут люди с самым высоким интеллектом. Список составлен согласно среднему IQ населения.



Самый высокий показатель IQ в мире -108 баллов зафиксирован в Гонконге и Сингапуре.



Грузия занимает 13-е место в списке с 94 баллами наряду с Арменией, Казахстаном, Румынией и Вьетнамом.





Первая десятка рейтинга выглядит так:



Гонконг (108)



Сингапур (108)



Южная Корея (106)



Китай (105)



Япония (105)



Тайвань (104)



Италия (102)



Швейцария (101)



Монголия (101)



Исландия (101)



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