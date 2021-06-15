

Леван Васадзе призвал власти принять закон «О запрете пропаганды разврата» и отменить объявленный Прайд

15.06.2021 17:04





Леван Васадзе, основатель движения «Единство, суть, надежда», призывает власти принять закон, запрещающий пропаганду разврата в стране.



Как заявил сегодня на пресс-конференции Леван Васадзе, объявлена т.н. Неделя Прайда и государство не должны позволять радикальным группам дестабилизировать ситуацию в стране.



«Мы видели адский клип, снятый для рекламы т.н. Прайда, который категорически противоречит нормам нашего общества. Он ставит под угрозу перспективы восстановления территориальной целостности страны, потому что в рамках общественного диалога на протяжении многих лет у нас есть очень четкие послания от наших соотечественников, осетин и абхазов, если Грузия пойдет этим путем в анти-традиционном, совершенно неприемлемом направлении, мы не имеем с вами ничего общего», — заявил Васадзе.



По его словам, это не только создает угрозу дестабилизации в стране, но и напрямую подрывает статус государства.



По его словам, он дает властям 10-дневный срок, чтобы отменить этот Прайд и не давать повода для эскалации в стране, развития противоречий и дискредитации страны в соседстве.



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