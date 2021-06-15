

Россия-Китай – альянс или противостояние?

15.06.2021 17:58



Дмитрий Беляев



До встречи Байдена и Путина остаётся всё меньше времени. Аналитики стараются создавать определенное общественное мнение в пользу своих политических симпатий, и поддерживать ту или иную сторону. Но, как бы они не старались скрывать тенденциозность, раздувать или драматизировать обстановку, одно ясно - геополитическая мозаика меняется.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил в интервью итальянской газете «la Repubblica», что укрепление российско-китайских связей в политической и военной области представляет серьезный вызов для НАТО. Аналитики допускают, что Запад будет стремиться «поссорить» Россию и Китай и приводят разные версии. В Китае и России, конечно такие шаги предвидят: СМИ часто публикуют статьи и интервью о том, насколько метод «разделяй и властвуй» может быть эффективен в ситуации РФ и КНР.



Так, например, газета «Известия» опубликовала интервью директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, который сказал, что КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними. В статье подчеркивается, что Запад не сможет ослабить Китай и Россию, разорвав их партнерские отношения. При этом сблизиться с Москвой также не получится. «Так называемый союз с Россией в борьбе с Китаем — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей. Это не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал", — говорится в статье.



Еще в марте военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Запад старается столкнуть Россию и Китай. Ради этого готовы даже «сдать» Прибалтику и Украину. Он уверен, что ключевой геостратегической задачей стран участниц НАТО является разделение России и Китая, в целях чего намеренно стараются стравливать между собой Пекин и Москву. США давно выстраивают свою политику вокруг тезиса, что КНР является угрозой для всего мира. Все страны НАТО повторяют за Вашингтоном и отказываются сотрудничать с Китаем в экономических и политических сферах.



«У РФ нет почти никаких противоречий с КНР. Но американцам надо поссорить эти две страны, натравить одну на другую. Поэтому они рассуждают так: если нельзя справиться с Китаем, надо договориться с Россией и пообещать ей все что угодно в обмен на отказ от поддержки Китая». США решили сделать разменной монетой страны постсоветского пространства. Речь идет об Украине, Грузии, Молдавии и Прибалтике. Вашингтон имеет особое влияние на все эти государства. Он готов «сдать» России все пространство бывшего СССР в обмен на отказ от союза с КНР, подытоживает Кедми.



На этом фоне у экспертов возникают версии новых стратегий, например, если не получается «разделить» Китай и Россию, то можно сделать их изгоями.



Именно в этом контексте было услышано заявление заместителя помощника министра обороны США Даны Строул, в котором она предостерегла страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем: «Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан», - сказала Строул.



Давайте оценим, кому выгодно такое положение дел с учетом опыта полученного от событий, произошедших в нашей новейшей истории: не заходя слишком далеко, можно начать с того, что Мао Цзэдун глубоко уважал Сталина, причём не только как последователя коммунистической идеологии. Именно благодаря помощи Сталина, а именно льготным военным поставкам, и кредитам – Китай сдержал военный натиск Японии, и позже КПК победила в гражданской войне. Благодаря этому, при первом визите в Москву в 1949 году, Мао Цзэдун, изъявил желание Китая присоединиться к СССР на правах равной республики. Такое событие стало бы просто мирным захватом территорий, и мудрый Сталин ответил вежливым отказом. В возрасте 71 года, он понимал, что после его смерти, именно Мао станет следующим генсеком СССР, и скорее всего, после этого он ассимилирует 180 млн жителей СССР, среди 541 млн китайцев. Напомним, что спустя 70 лет в России проживает 142 млн а в Китае 1 млрд 404 млн, тогда китайцев было в 3 раза больше нас, а сегодня почти в 10.



Тогда СССР стоял гораздо выше Китая в военном и экономическом отношении, и в случае альянса имел бы доминирующее положение. Немаловажно также, что была общая идеология и огромное влияние КПСС на КПК. Сегодня КНР превзошёл нас в экономическом плане и по оборонным расходам, а в промышленном и технологическом плане, ихний темп роста нам попросту не догнать. И что также важно, в идеологическом плане полный диссонанс.



Но давайте вернёмся, и вспомним доклад Хрущёва на XX съезде КПСС, критику Сталина, культа личности, и новый советский курс на экономическое развитие при политике «мирного сосуществования» с капиталистическими странами. Это было использовано Мао Цзэдуном, для новых попыток извлечь пользу для своего государства и если не удастся создать альянс, то хотя бы завладеть советскими ядерными технологиями. Мао обвинил советское правительство в ревизионизме и уступкам Западу. Руководители КНР осудили советскую идеологическую концепцию «мирного сосуществования» и критику культа личности Сталина. Надеясь преодолеть нарастающие противоречия, летом 1958 года Н. С. Хрущёв совершил визит в Китай. Однако Мао Цзэдун, убеждая Хрущёва, что совместно, СССР и Китай могут эффективно противостоять США, жёстко поставил вопрос о передаче Китаю советских ядерных технологий. На переговорах 2—3 октября 1959 года Мао во второй раз потребовал передачи Китаю ракетно-ядерных секретов. Уже 18 августа 1960 года СССР отозвал из КНР всех специалистов и аннулировал ранее заключённые торговые договоры. Всё это привело к полным разрывам отношений, и вооружённым пограничным конфликтам между СССР и Китаем 1969 году.



В сентябре того же года премьер Госсовета КНР Чжоу провёл встречу с председателем Совета Министров СССР Косыгиным которая положила начало постепенной нормализации советско-китайских отношений. На ней было решено вновь назначить послов и активизировать торговые и экономические связи. Но только в декабре 1986 года были открыты Генеральные консульства.



Несмотря на то, что после развала СССР отношения постоянно улучшались и достигли сегодняшнего уровня, В КНР по-прежнему придаётся значение созданию «историй взаимоотношений» Китая и России. Принципиальное содержание всех этих «историй» одинаково. Суть состоит в том, чтобы у читателей складывалось представление об истории как о практически непрерывных войнах или как о борьбе Китая против «агрессии» и «неравноправия» со стороны России с начала наших отношений в XVII в. до конца XX в.. Некоторые российские эксперты считают, что, выполняя задачи пропагандистского отдела ЦК КПК современные китайские знатоки России в своих сочинениях намеренно подчёркивают и повторяют слова «война» и «враг» применительно к отношениям Китая с Россией. Кроме того, по-прежнему официальная точка зрения КНР состоит в том, что в 1969 году имела место советская агрессия на острове Даманском и в районе озера Жаланашколь. В китайских исторических учебниках и атласах части Сибири и Дальнего Востока часто окрашены в «китайские» цвета на картах соответствующих периодов.



По мнению многих политологов, Китай и в будущем будет серьёзной головной болью для России. А в случае новой холодной войны с Западом, в российско – китайском альянсе, по многим параметрам, доминирующим будет Китай. По всей вероятности, трудно будет сразу найти способы рассорить противников. Но в условиях затянувшегося холодного противостояния они могут раздуть старые разногласия, Китай и Россия часто воевали, много земель, на которые претендовал Китай отошли к России не так уж давно. Кроме всего, в коррумпированном обществе, а также в обществах с разными ценностями, менталитетом и совершено расходящимися идеологическими взглядами, обязательно возникают разногласия. И не смотря утверждениям Кемди, что У РФ нет почти никаких противоречий с КНР, - они всегда были, есть и могут быть спровоцированы в любой для этого удобный момент.



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