

Президент Грузии завтра посетит с официальным визитом Ватикан

15.06.2021 19:03





Президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 июня посетит с официальным визитом Ватикан.



Информацию об этом распространяет администрация президента.



По их информации, запланирована аудиенция президента Грузии у Папы Римского, его Святейшества Папы Франциска.



Также в рамках визита состоятся различные встречи высокого ранга.



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