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Президент Грузии завтра посетит с официальным визитом Ватикан
15.06.2021 19:03
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 июня посетит с официальным визитом Ватикан.
Информацию об этом распространяет администрация президента.
По их информации, запланирована аудиенция президента Грузии у Папы Римского, его Святейшества Папы Франциска.
Также в рамках визита состоятся различные встречи высокого ранга.
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