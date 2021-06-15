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Президент Грузии завтра посетит с официальным визитом Ватикан


15.06.2021   19:03


Президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 июня посетит с официальным визитом Ватикан.

Информацию об этом распространяет администрация президента.

По их информации, запланирована аудиенция президента Грузии у Папы Римского, его Святейшества Папы Франциска.

Также в рамках визита состоятся различные встречи высокого ранга.

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