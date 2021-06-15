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Омбудсмен выражает готовность к встрече с представителями Патриархии


15.06.2021   19:04


Если у представителей патриархии есть желание встретиться с Народным защитником, мы не закрыты, мы открыты для разговора с ними, - об этом заявила журналистам Народный защитник Нино Ломджария в связи с пансионатом в Ниноцминда.

«Когда мы осуществляем мониторинг в учреждениях, первое, что делаем, - встречаемся с руководителем или директором соответствующего учреждения. Соответственно, когда мы внепланово осуществим этот мониторинг, я говорю еще раз, надеюсь, новое руководство встретит это очень правильно. Разумеется, мы побеседуем и с ними. Также, если представители патриархии имеют желание встретиться с Народным защитником, мы не закрыты, мы открыты для разговора с ними.

Я встречаюсь с представителями всех конфессий и, тем более, в этой ситуации с моей стороны не будет никакого сопротивления. Еще раз обращаюсь в прямом эфире к патриархии, чтобы Народному защитнику как конституционному органу и органу, осуществляющему надзор над соблюдением прав детей, была дана возможность осуществить свой мандат. Надеюсь, я получу на это положительный ответ.

Это будет позитивно в первую очередь для детей. Дети находятся под большим давлением, поэтому дайте нам возможность выполнять свою работу в спокойной обстановке», - отмечает Ломджария.

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