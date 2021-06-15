

Саломе Зурабишвили встретилась с послами США и ЕС

15.06.2021 19:05





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в связи с важными событиями в международной политике.



Информацию об этом распространила пресс-служба администрации президента.



В пресс-службе отметили, что на встрече с Келли Дегнан и Карлом Харцелем во дворце Орбелиани речь также шла о выполнении соглашения, достигнутого 19 апреля, и происходящих в стране процессах.





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