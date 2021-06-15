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Саломе Зурабишвили встретилась с послами США и ЕС


15.06.2021   19:05


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в связи с важными событиями в международной политике.

Информацию об этом распространила пресс-служба администрации президента.

В пресс-службе отметили, что на встрече с Келли Дегнан и Карлом Харцелем во дворце Орбелиани речь также шла о выполнении соглашения, достигнутого 19 апреля, и происходящих в стране процессах.

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