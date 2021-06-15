|
|
|
Саломе Зурабишвили встретилась с послами США и ЕС
15.06.2021 19:05
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в связи с важными событиями в международной политике.
Информацию об этом распространила пресс-служба администрации президента.
В пресс-службе отметили, что на встрече с Келли Дегнан и Карлом Харцелем во дворце Орбелиани речь также шла о выполнении соглашения, достигнутого 19 апреля, и происходящих в стране процессах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна