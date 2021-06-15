

Парламенту представлена национальная стратегия контроля незаразных заболеваний

15.06.2021 20:54





Национальную стратегию превенции и контроля незаразных заболеваний, план действий 2021-2025 и 2021-2023 годов, представил парламенту глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Парламентский комитет по вопросам здравоохранения провел заседание научно-консультационного совета содействия здоровью и превенции заболеваний, на котором Гамкрелидзе представил документ.



Документ был разработан при поддержке ВОЗ и ЕС в рамках проекта «Солидарность для здоровья», который помимо Грузии осуществляется в пяти странах Восточного партнерства.



В информации парламентского комитета по вопросам здравоохранения отмечено, что незаразные заболевания являются главной причиной заболевания, смертности, снижения трудоспособности как в Грузии, так и во всем мире.



В Грузии три четверти заболеваний и 94% смертности приходится именно на незаразные заболевания.



Самые распространенные незаразные заболевания – это сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет, хронические респираторные заболевания.



Риск-факторами являются табак, алкоголь, низкая физическая активность, нездоровое питание. Помимо этого, важно снизить загрязнение воздуха и содействовать психическому здоровью и благополучию граждан.



В документе описаны механизмы превенции и практика менеджмента, определены приоритеты будущих пяти лет, рекомендации, которые доступны и эффективны для страны.



В разработке стратегии приняли участие эксперты, работающие в сфере управления и превенции незаразных заболеваний, а также профессиональные ассоциаций.



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