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Саломе Зурабишвили и генсек ОБСЕ договорились о проведении в Грузии конференции женщин-лидеров


15.06.2021   22:15


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

На встрече во дворце Орбелиани президент и генеральный секретарь ОБСЕ договорились провести в Грузии конференцию женщин-лидеров — «Роль женщин в мире и безопасности». Информацию об этом распространяет пресс-служба президента.

По сообщению пресс-службы, стороны обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подчеркнули важность участия в выборах наблюдательских миссий, особенно ОБСЕ/БДИПЧ. На встрече обсуждался вопрос оккупированных территорий Грузии, а также ухудшение гуманитарной ситуации на оккупированных территориях в результате закрытия де-факто режимом пропускных пунктов. А также — по фактам нарушений прав человека и похищений со стороны оккупированного режима, в частности по вопросу Зазы Гахеладзе. Разговор также коснулся важности укрепления Женевских международных переговоров и повышения эффективности формата.

Саломе Зурабишвили и Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули роль Грузии в обеспечении регионального мира и стабильности.

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