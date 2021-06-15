

Джин Шахин: Россия начала подрывать демократию c Грузии

15.06.2021 23:40





«Россия начала подрывать демократию в Восточной Европе из Грузии», - написала сенатор США Джин Шахин в авторской статье, опубликованной в издании USA Today.



Сенатор также упоминает в статье свой визит в Грузию.



"Обязательно следует отметить, что первая российская игра, которая служила цели подрыву демократии в Восточной Европе, началась с Грузии, где я гостила. Я видела "административную пограничную линию", которая отделяет Россию и 20% оккупированных территорий Грузии. Здесь российские силы пытаются запугать грузин, время от времени передвигая т.н ограждения и создавая препятствия для граждан Грузии при пересечении оккупационной линии и получении доступа к жизненно необходимым сервисам. Россия также мешает работе Миссии наблюдателей ЕС и заняты распространением кампаний по дезинформации, которые служат подрыву демократии в Грузии теми методами, знакомыми американцам с наших выборов», - написала сенатор США.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





