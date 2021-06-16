

Президент Грузии и генсек ОБСЕ договорились о проведении в Грузии конференции женщин-лидеров

16.06.2021 10:10





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид. На встрече во дворце Орбелиани президент и генеральный секретарь ОБСЕ договорились провести в Грузии конференцию женщин-лидеров - «Роль женщин в мире и безопасности». Информацию об этом распространяет пресс-служба президента.



По сообщению пресс-службы, стороны обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подчеркнули важность участия в выборах наблюдательских миссий, особенно ОБСЕ/БДИПЧ. На встрече обсуждался вопрос оккупированных территорий Грузии, а также ухудшение гуманитарной ситуации на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в результате закрытия пропускных пунктов на де-факто границах. А также - по фактам нарушений прав человека и похищений, в частности, по вопросу Зазы Гахеладзе.



Разговор также коснулся важности укрепления Женевских международных переговоров и повышения эффективности формата.



Саломе Зурабишвили и Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули роль Грузии в обеспечении регионального мира и стабильности.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





