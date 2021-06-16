

Совместное заявление ЕС и США – Мы будем поддерживать путь реформ Грузии

16.06.2021 10:12





Согласно совместному заявлению ЕС и США, продолжится работа в направлении долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе



В заявлении, состоящем из 36 пунктов, опубликованном после саммита в Брюсселе, также говорится и о Грузии.



«Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог на высоком уровне США-ЕС в связи с Россией. Мы осуждаем текущие действия России для подрыва суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Мы намерены продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ Украины, Грузии и Молдовы. Мы твердо решили работать для долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе », - говорится в заявлении, которое распространяет Белый дом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





