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Даушвили: Цинично, что о Гахария говорит человек, на месте которого сидел Гаврилов


16.06.2021   10:14


Михаил Даушвили: Цинично, что о Гахария говорит человек, на месте которого сидел Гаврилов
Член партии "За Грузию" Михаил Даушвили откликнулся на вчерашнее интервью с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и назвал его циничным.

По его словам, после интервью Иракли Кобахидзе он еще раз убедился в том, что Георгий Гахария действует в интересах государства.

«Я внимательно посмотрел вчерашнее интервью и еще раз убедился в том, что Гахария - человек государства, он действовал в интересах государства.

Довольно циничен тот вопрос, что об управлении акции 20 июня Гахария говорит человек, на месте которого сидел Гаврилов, а за чем последовал основной протест всем известно», - заявил Михаил Даушвили в эфире "ТВ Пирвели".

Для справки, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил накануне, что тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария непонятно спланировал разгон акции 20 апреля, что повлекло тяжелые результаты.

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